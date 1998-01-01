القسام: القدس ستظل أيقونة الصراع و المقاومة رأس الحربة في الدفاع عنها

غزة / سما /

أكد ابو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، مساء اليوم الخميس، بأن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة.

وأضاف ، في تغريده له على حسابه في تطبيق (تلجرام) بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "في يوم القدس العالمي نؤكد للعالم بأن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة وسنبذل من أجلها كل غال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة إرث الأمة المتجذر فيها".

وتابع : "إن المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار التي تستهدف القدس والأقصى وقضية فلسطين".