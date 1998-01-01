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قمة أمنية امريكية روسية في القدس الشهر المقبل

الخميس 30 مايو 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة أمنية امريكية روسية في القدس الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع ثلاثي إسرائيلي- أمريكي- روسي في القدس الغربية الشهر المقبل لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم الخميس أن نتنياهو أعلن عن هذا الاجتماع المقرر عقده في بيان القاه بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، عن حل نفسه وإجراء انتخابات برلمانية، وقال: إن هذه هي القضايا التي يجب على البلاد معالجتها، وليس جولة أُخرى من الانتخابات.

وقال نتنياهو: "اقترحت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل لجنة ثلاثية أمريكية روسية إسرائيلية تجتمع في القدس (الغربية) لمناقشة الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ووافق الرئيسان على ذلك.. هذا أمر غير مسبوق. لقاء من هذا القبيل لم يحدث من قبل في إسرائيل، أبداً".

كان نتنياهو قد اقترح لأول مرة هذه الفكرة في الكرملين في شهر شباط الماضي في اجتماع مع بوتين، تناول في المقام الأول وجود إيران في سورية.

وقال نتنياهو قبل عقد ذلك الاجتماع: "التهديد الأكبر للاستقرار والأمن في المنطقة مصدره إيران ووكلائها "مضيفا" مصممون على مواصلة التصدي بقوة لجهود إيران، التي تدعو لتدميرنا، وضد محاولتها لترسيخ وجودها عسكريا في سورية".

وكان البيت الأبيض قد أصدر قبل تصويت الكنيست على حل نفسه، بيانًا قال فيه إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ووزير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيلتقون في القدس في حزيران المقبل "لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي".

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