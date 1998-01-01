تواصل عمليات إزالة الألغام من حقل عرابة جنوب جنين

جنين / سما /

اطلع مدير المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام، أسامة ابو حنانة، اليوم الخميس، محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، على أعمال تنظيف عدة مواقع من الالغام جنوب جنين.

وأوضح أبو حنانة، أن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام عثر على 13 لغما في حقل عرابة خلال الايام الماضية، وذلك في مسار عمليات تطهير الالغام الجارية يوميا في هذا الحقل والتي تنفذها منظمة "هالو تراست" العالمية، المفوضة من قبل المركز الفلسطيني لمكافحة الالغام لتطهير هذا الحقل .

واشار انه تم التخلص من هذه الالغام واتلافها بعد العثور عليها .

يشار الى ان الألغام في حقل عرابة تسببت في استشهاد وجرح العديد من المواطنين ما دفع المركز الفلسطيني لمكافحة الالغام لايلاء عمليات الازالة في هذا الحقل اهمية كبرى.