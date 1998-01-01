فلسطين واليابان يؤكدان استمرار التعاون السياحي

بيت لحم / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم الخميس، السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأشادت معايعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم، بالتعاون الثنائي بين فلسطين واليابان في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال السياحي والحفاظ على الآثار والتراث الثقافي، حيث تكلل هذا التعاون والدعم والشراكة في مشروع تغطية أكبر لوحة فسيفساء في قصر هشام الأثري بمدينة أريحا، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع "جايكا".

وتطرقت معايعة للمستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظراءه من القطاعات السياحية حول العالم، ما يرفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية، وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين.

بدوره، أكد أوكوبو ضرورة الاستمرار في الشراكة والعلاقة الثنائية لما فيه مصلحة الطرفين. وقدم للوزيرة دعوة للمشاركة في جولة للقطاع السياحي الفلسطيني.

وتباحث الطرفان في سبل تنفيذ حملة ترويجية للسياحة الفلسطينية في اليابان، وتنظيم زيارة تعريفية لممثلي القطاع السياحي الياباني لفلسطين.