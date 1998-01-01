الخليل: مواطن يضرم النيران بنفسه

الخليل / سما /

ادخل الى مستشفى الخليل الحكومي، عصر اليوم الخميس، مواطن مصاب بحروق وهو في حالة صعبة جداً.

وأفاد الدكتور وليد زلوم مدير عام مستشفى الخليل الحكومي أن المواطن اصيب بحروق في أكثر من 50% المنطقة العلوية من جسده ومنطقة الرأس، وحالته خطرة للغاية وتم وضعه في غرفة العناية المكثفة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، أن المواطن (ن.ب.ز) 32 عاماً، قد سكب على نفسه مادة مشتعلة واضرم النيران بنفسه في باحة منزله الكائن في مدينة الخليل، دون معرفة الاسباب.

وأشارت المصادر المحلية، الى أن المواطن يعمل في بلدية الخليل.