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أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة في مكة

الخميس 30 مايو 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة في مكة


القاهرة /سما/

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة متوجهاً إلى مدينة مكة المكرمة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي من المقرر أن يعقد مساء الخميس، بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتبحث القمة الاعتداءات التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مسلحين الحوثي المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، وتداعيات ذلك الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأنه من المنتظر أن يلقي أبو الغيط، كلمة هامة أمام القمة يطرح في إطارها رؤيته تجاه التهديدات والتحديات التي تواجهها منظومة الأمن القومي العربي في ضوء هذه الأحداث الأخيرة وكيفية التعامل مع تداعياتها، كما سيجري الأمين العام لقاءات ثنائية هامة في هذا الصدد مع عدد من كبار المسؤولين العرب.​

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