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عزام: المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي غداً انتصار للعدالة والإنسانية

الخميس 30 مايو 2019 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام: المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي غداً انتصار للعدالة والإنسانية


غزة / سما /

أكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أن المشاركة غداً في جمعة يوم القدس العالمي في فلسطين والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أجمع هو انتصار للقيم وللعدالة وللإنسانية ورفضاً للاستسلام والتطبيع.

وأوضح عزام في تصريح صحفي، أن المشاركة غداً في مسيرات حاشدة في جميع دول العالم أكثر من واجبة لحماية العالم والإنسانية من توحش أمريكا وعدوانية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "غداً هو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي أصبحت بمبادرة الإمام الخميني رحمه الله يوم القدس العالمي، وكان هذا الاجتهاد خطوة مباركة لإحياء قضية فلسطين في قلوب الأمة وعقولها وإعادة الفاعلية للعلاقة بين القضية الفلسطينية وجماهير الأمة بكافة مكوناتها.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إلى أن يوم القدس هذا العام يكتسي أهمية أكبر نظرا للظروف المأساوية التي تعيشها الأمة وفي ظل الهجوم الأمريكي الشرس ضد الإسلام وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، بل وكثير من شعوب العالم.

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