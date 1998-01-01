اشتية: هناك توجهان لدى إسرائيل وهذا ما نبحث عنه كفلسطينيين!

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الفلسطينيين لا يبحثون عن تحسين ظروفهم المعيشية تحت الاحتلال، وإنما يريدون انهاءه والعيش بكرامة في ظل دولتهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في رام الله، ممثل لجنة الشؤون الخارجية للمجموعة البرلمانية الألمانية رودريك كيزوتير، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستين كلاجيز.

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل لا تريد لنا الاستثمار في بلادنا وتضع العراقيل أمام المستثمرين من الخارج أو المحليين، خاصة في المناطق المسماة "ج"، وتستولي على العديد من الأراضي وتضمها للمســـتوطنات، ونحن نطالب بمقاطعة كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية، لأنها غير شرعية وفق القوانين والشرعية الدولية.

وأضاف أن هناك توجهان لدى إسرائيل، الابقاء على وضع الاحتلال القائم أو ضم اجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا أنه لن يتم القبول بذلك، مطالبا الدول العظمى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا الإسراع إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لمواجهة هذه التوجهات وإنقاذ حل الدولتين.