"التعليم العالي" توضح تفاصيل الـ40 منحة دراسية المقدمة لأبناء الأغوار

رام الله / سما /

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الـ40 منحة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه إقليم محافظة طوباس لذوي الشهداء والأسرى أمس الأربعاء، مقدمة لأبناء المناطق المهددة والمهمشة في الأغوار الشمالية، وهي في مجالات (علوم الزراعة، البيطرة، الهندسة الزراعية، الاقتصاد، القانون).

وبيّنت "التعليم العالي"، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المنح خارجية، للدراسة في (تونس، الجزائر، المغرب)، وتغطي كافة الأقساط الدراسية، وجزءا من تكاليف المعيشة.

وأضافت انها ستعلن في وقت لاحق عبر موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps آلية التقدّم للمنحة والوثائق المطلوبة.