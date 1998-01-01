البكري يطلع ممثل النرويج على أوضاع الخليل

الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الخميس، ممثلة دولة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد على أوضاع محافظة الخليل.

واستعرض البكري آخر المستجدات في المحافظة، خصوصا بعد انهاء الاحتلال الإسرائيلي مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت، وما ترتب على ذلك من مخاطر على أهالي البلدة القديمة، لافتاً للجوء أهالي البلدة القديمة لتوثيق الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال ومستوطنيه من أجل فضحها أمام المجتمع العام الدولي.

وبحث البكري مع ممثلة النرويج الوضع السياحي في المحافظة وسبل تفعيل القطاع السياحي في البلدة القديمة.

من جهتها، عبّرت هارالدستاد عن قلقها من الوضع القائم في البلدة القديمة من الخليل، وأشارت لقرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية وما ترتب عليه من عدم قدرة الحكومة على أداء التزاماتها.