كوشنير لـ"نتنياهو": أمن إسرائيل امر مهم وسنستمر بالعمل معا

القدس المحتلة / سما /

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير بعد لقاءه ظهر اليوم بنيامين نتنياهو ان الولايات المتحدة منفعلة من القدرات التي توجد لإسرائيل والجميع في المنطقة مشيدا باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مؤكدا "ان امن إسرائيل امر مهم للعلاقات بين البلدين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وخلال الاجتماع تطرق نتنياهو الى حل الكنيست وقال: "بالرغم من الحدث امس سنستمر بالعمل معا".

ووصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمبعوث الامريكي حول ايران بريان هوك الأربعاء الى إسرائيل بعد انتهاء زيارة لهم الى الأردن. واجتمع كوشنير وغرينبلات مع السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درم الأربعاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ان الجولة التي يجريها كوشنير وغرينبلات في الشرق الأوسط تهدف الى التجهيز لعرض الجانب الاقتصادي من خطة السلام الامريكية نهاية الشهر القادم.

ووصل غرينبلات وكوشنير الثلاثاء الى المغرب وبعدها واصلا الزيارة الى الأردن حيث اجتمعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله لمناقشة الخطة، واجري الاجتماع على خلفية انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين التي نظمتها إدارة ترامب، والتي تقاطعها السلطة الفلسطينية.

وطالب العاهل الأردني خلال الاجتماع من كوشنير وغرينبلات بمضاعفة الجهود لتحقيق سلام إقليمي قائم على حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الى جانب دول إسرائيل.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر اردني قوله ان العاهل الأردني حذر البعثة الامريكية من نتائج انهيار حل الدولتين على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأردن. ووفقا لتقارير اردنية فان الملك عبد الله سيترأس وفدا رسميا للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستنطلق الأربعاء في السعودية.

ويقود كوشنير طاقم الإدارة الامريكية الذي يتعامل مع خطة السلام. والسلطة الفلسطينية تعارض الخطة التي يعتبرونها أحادية الجانب ومنحازة لصالح اليمين الإسرائيلي، ويتأملون ان تقف الدول العربية الى جانبهم ويرفضوها. في المقابل، الإدارة الامريكية تأمل اقناع اكبر عدد من الدول العربية لقبول المبادرة كأساس للمفاوضات المستقبلية.