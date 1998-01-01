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الأردن يسمح بتجديد جوازات سفر المقدسيين دون حضورهم

الخميس 30 مايو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسمح بتجديد جوازات سفر المقدسيين دون حضورهم


عمان /سما/

 نسّبت وزارة الداخلية الأردنية إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات والبريد الأردني لنقل معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين من الضفة الغربية دون حضورهم شخصيا مقابل أجر رمزي يدفع للشركة.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية: إن "تنسيبها جاء تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني بتقديم كافة التسهيلات للمقدسيين دعما لصمودهم وتخفيفا من معاناتهم واللأعباء المالية المترتبة عليهم".

ولا تلغي الاتفاقية في حال إقرارها من رئاسة الوزراء الأردنية الآلية المعمول بها حال الحضور الشخصي وتجديد الجوازات من خلال دائرة الأحوال المدنية الأردنية.

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