إنقاذ طفل علق داخل صهريج للمياه في جنين

جنين / سما /

أنقذت الشرطة اليوم الخميس، طفلا يبلغ من العمر 12 عاما من سكان مدينة جنين كان قد علق داخل خزان صهريج للمياه فارغ في أحد أحياء المدينة.

وقالت إدارة العلاقــات العامــة والإعــلام في الشرطـة في بيان لها، إن "غرفة عمليات شرطة محافظة جنين تلقت اتصالا هاتفيا على الرقم المجاني 100 من طفل من سكان المدينة أبلغهم فيه أنه محتجز داخل خزان صهريج لنقل المياه والمتوقف في أحد أحياء المدينة، وكان ذلك خلال لعبه مع أطفال آخرين، حيث قام بالدخول إلى داخل الخزان ولم يستطع الخروج منه".

ووفق بيان الشرطة، فإنه على الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة مدينة جنين إلى مكان تواجد الطفل المذكور، وتم العمل على إخراجه من داخل الخزان، وكان بحالة صحية جيدة، كما تم التواصل مع ذويه وإبلاغهم بضرورة الانتباه لأبنائهم بشكل أكبر، وخاصة عند خروجهم للعب خارج المنزل والتنبيه عليهم بعدم ممارسة أي ألعاب أو القيام بأعمال قد تشكل خطورة عليهم وعلى حياتهم، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل المباشر مع شرطة المحافظة والتي هي على استعداد دائم لتلبية نداء المواطن وإجابته.