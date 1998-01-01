  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ممثل مصري يعلق على تسليم عشماوي: قتل ابن شقيقي

الخميس 30 مايو 2019 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل مصري يعلق على تسليم عشماوي: قتل ابن شقيقي


وكالات / سما /

لم تتوقف التعليقات في مصر بعد تسلمها الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، وكان من بينها تعليق للممثل المصري، محمود البزاوي، مساء الأربعاء، على الأمر كاشفا عن "مسألة شخصية" تربطه بالإرهابي الخطير.

وتسلمت مصر، مساء الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، عشماوي، الذي تم القبض عليه قبل شهور في ليبيا، وأظهرت لقطات مصورة، الثلاثاء، عسكريين مصريين يقتادون الإرهابي من طائرة هبطت في مطار القاهرة الدولي.

وقال البزاوي في تغريدة عبر حسابه الموثق في تويتر:" صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة ١٤٧ ضباط احتياط .. ألف رحمه و نور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وأرفق البزاوي تغريدته بصورة تجمعه مع ابن شقيقه الراحل.

وقتل هشام مصطفى البزاوي، المولود عام 1992، أثناء عملية قادها عشماوي في منطقة الواحات غربي مصر خلال أكتوبر عام 2017، وقتل في العملية، 16 عسكريا مصريا.

وتكمن أهمية عشماوي، الذي شكل تهديدا لمصر من حدودها الغربية، بتزعمه تنظيم "المرابطين"، وإلمامه التام بما يدور عبر الحدود مع ليبيا، حيث تهرب مجموعات مجهولة الأسلحة إلى داخل الصحراء الغربية.

وكان الجيش الوطني الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية.

#محمود البزاوي

الأكثر قراءة اليوم

وفد من مركزية فتح يصل غزة..

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه

الأخبار الرئيسية

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

قيادي في الجهاد: نحترم الرئيس عباس وسيكون عرسا وطنيا عندما يجمع الصف الوطني

نتنياهو

العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو قد بدأ والاخير يتعهد بالانتقام من ليبرمان

الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

كوشنير وغرينبلات يلتيقيان نتنياهو لبحث "صفقة القرن"