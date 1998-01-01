"أصغر رضيعة في العالم" خرجت أخيراً

وكالات / سما /

كشف مستشفى في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، عن ولادة طفلة يعتقد أنها الأصغر حجما في العالم، حيث بلغ وزنها 245 غراما (حوالي 8.6 أوقية).

وذكر مستشفى "شارب ماري بيرش" للنساء وحديثي الولادة، في بيان، أن الرضيعة، التي تدعى سايبي، ولدت بعد 23 أسبوعا و3 أيام من الحمل، وخرجت من المستشفى إلى المنزل، في وقت سابق من هذا الشهر، بوزن 5 أرطال (كيلوغرامين) تقريبا، وذلك بعد أن قضت حوالي خمسة أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وجاء في البيان أن سجل "أصغر طفل" الذي تحتفظ به جامعة أيوا، صنف سايبي كأصغر رضيعة في العالم على الإطلاق.

وقال أستاذ طب الأطفال في جامعة أيوا، إدوارد بيل، لوكالة أسوشيتد برس، إن سايبي تقدمت سجل "أصغر طفل" بوزنها الضئيل.

وفي شريط فيديو أنتجته المستشفى، وصفت الأم يوم ولادتها بأنه الأكثر رعبا في حياتها.

وقالت إنها نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بتسمم الحمل، وارتفاع متزايد لضغط الدم، حيث أبلغها الأطباء بأن جنينها بحاجة إلى الولادة بسرعة.

وظن الأطباء والأم أيضا أن الرضيعة لن تبقى على قيد الحياة لأنها ولدت بعد 23 أسبوعا فقط من الحمل، بينما عادة ما يولد الأطفال بعد 40 أسبوعا، الأمر الذي خالفته سايبي التي خرجت من المستشفى بصحة جيدة.