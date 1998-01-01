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5 نصائح للوصول إلى السلام النفسي بسهولة

الخميس 30 مايو 2019 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 نصائح للوصول إلى السلام النفسي بسهولة


وكالات / سما /

الهدوء و السلام النفسي  حلم الكثيرين، ولكن ضغوط الحياة وألمها  السبب وراء عدم الوصول له بسهولة، لذلك نقدم لك اليوم 5 نصائح أساسية للوصول إلى السلام النفسي.

 

– ابدأ بالصعب:

من أكثر العادات التي نفعلها في يومنا العادي دون أن نعي أنها سبب رئيسي في الشعور بالضغط والتوتر، هو أننا نؤجل الأشياء الصعبة والمرهقة على مدار اليوم، حتى يصل الأمر في بعض الأحيان إلى التأجيل لأيام، وهذا الشيء هو ما يجعلك تفتقد السلام النفسي.

لذلك يجب عليك البدء بالأشياء الصعبة حتى تتخلص من هذه المشاعر السلبية، بالعكس سوف تشعري بالراحة.

– لا تحاول التحكم أكثر من اللازم:

يجب أن تؤمن بشيء مهم هو أن هناك أشياء لا يمكن التحكم فيها، مثلا أن تخطط للخروج مع أصدقائك، وبعد ذلك تبدأ الأمطار فتفسد خطتك، لا تبدأ في الحزن فهذا خارج إرادتك، وتعلم ألا تبكي على أي شيء في هذه الحياة خارج عن التحكم حتى لا تعيش حياة تعيسة.

– لا تفكر فيما يراه الآخرين:

من أسباب السعادة في هذه الحياة، هو عدم التفكير فيما يراه من حولنا ونقوم بفعل ما يسعدنا دون أي اعتبارات، غير أن يكون غير مؤذٍ لأحد أو لأنفسنا، لكن نقد الآخرين يجب أن تنساه تماما.

– تذكر 3 نِعَم:

من أجمل التكنيكات التي يمكن أن تحرص عليها من أجل أن تنعم بالسلام النفسي، هو أننا كلما شعرنا بالضيق نتذكر 3 أشياء جيدة حدثت لنا خلال هذا الأسبوع أو حتى هذا اليوم، هذه الأشياء الجيدة قادرة على جعلنا نشعر بالامتنان للحياة التي نعيشها، وبأن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي نستمتع بها.

– خذ نفسًا عميقًا:

وأخيرًا جرب أيضا تكنيك النفس العميق، فكلما شعرت بالضيق، افتح النافذة وخذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء ولا تركز في أي شيء في العالم سوى في حركة النفس هذه.

ورغم أنه تكنيك بسيط للغاية، إلا أنه يهدأ الأعصاب بدرجة كبيرة ويجعلك تتخلص من الشعور بالضيق.

#السلام

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