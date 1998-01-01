غزة:دعوة للوحدة من أجل مواجهة "صفقة القرن" خلال موجة إذاعية لاتحاد الاذاعات

غزة / سما/

أكد سياسيون ومحللون خلال موجة إذاعية مفتوحة حول يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، على ضرورة التوحد من أجل مواجهة المخططات "الإسرائيلية" والأمريكية ومواجهة صفقة القرن، ورفض كل ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك، خلال موجة إذاعية مفتوحة موحدة على شرف يوم القدس العالمي، برعاية اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وبمشاركة كل من إذاعة القدس، إذاعة الأقصى، إذاعة الأسرى، إذاعة طيف، إذاعة الإيمان، إذاعة الشعب، إذاعة وطن، إذاعة الإسراء، إذاعة ألوان، إذاعة الرأي، إذاعة الرباط، إذاعة الأقصى مباشر، إذاعة النور، وشباب فلسطين.

اتحاد الإذاعات

وقد أكد صالح المصري منسق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، على أهمية مشاركة الإذاعات المحلية والعربية في هذه الموجة المفتوحة، لافتاً إلى اهتمام اتحاد الإذاعات بالقضية الفلسطينية الذي يولي أهمية كبرى للمناسبات الفلسطينية وقضاياه، وخاصةً إحياء يوم القدس العالمي، التي من المقرر أن تحييه أكثر من 100 دولة.

ولفت إلى المخاطر التي تتعرض له القضية الفلسطينية، والمخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وصفقة القرن والتخاذل والهوان العربي والتطبيع.

وشدد المصري، على أهمية دور الإعلام الفلسطيني والعربي في خدمة القضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن التي تستهدف الوجود الفلسطيني، لافتاً إلى الشهداء والجرحى من الصحفيين خاصةً في مسيرات العودة وخلال التغطية الميدانية.

الجهاد الإسلامي

من ناحيته، أكد وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على أهمية الوجه المشرق المواجه للوجه القبيح للإدارة الأمريكية وورشة المنامة التي تمهد لصفقة القرن.

وأوضح أن يوم القدس العالمي، يؤكد أن القضية الفلسطينية حاضرة في الثورة الإيرانية، وأريد به أن تظل القضية الفلسطينية حية ومركزية في قلب الأمة العربية والإسلامية، ووجدان أحرار العالم أجمع.

وبين القططي، أن ذكرى يوم القدس وفعالياته ومسيرات العودة غداً، جاءت كرد حقيقي للوجه المشرق للوجه القبيح والعملية الانبطاحية التي تقوم بها أمريكا وبعض التحالفات التي تُمهد لصفقة القرن.

وأشاد القططي، بالشعوب العربية التي ترفض التطبيع ولا تقبل نفسياً وواقعياً وجود الاحتلال، رغم بيع بعض الأنظمة القضية الفلسطينية وارتمت في أحضان "إسرائيل".

وعبر عن أسفه للأنظمة التي طبعت مع الاحتلال ساهمت في استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية بخلق علاقات طبيعية لإعادة الأرض، بالإضافة إلى انشاء سلطة تحت الاحتلال، أعطت غطاء للاحتلال للاستيطان والتهويد وتكريس الاحتلال وتجميله وجعله لا يدفع ثمن.

حركة حماس

بدوره، وجه القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، دعوة لحركة فتح والشرفاء فيها للوقوف على كلمة واحدة، وتحقيق الشراكة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني واستراتيجية وخطة عربية إسلامية لمواجهة صفقة القرن.

كما دعا خلال مشاركته في الموجة المفتوحة، السلطة الفلسطينية للعودة لرشدها وأن توقف الرهان على مسلسل التنسيق الأمني، وأن توقف تآمرها على المقاومة ورموزها ومسيرات العودة.

وأكد رضوان، أن المقاومة تتعرض من قبل المهرولين أو المطبعين والمنسقين أمنياً سواء داخلياً أو خارجياً، لافتاً إلى الإعلام الموجه الهابط والمضاد الذي يُشكك بقدرات المقاومة ويضعف مسيرات العودة، والحصار الظالم، وقطع الرواتب.

وبخصوص التطبيع، جدد رضوان رفضه للتطبيع مع الاحتلال والتي كان آخرها ورشة البحرين الاقتصادية، مشيداً بمواقف الشعوب العربية التي ترفض التطبيع وتسبق حكوماتها في مواقفها النبيلة تجاه القضية الفلسطينية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

من جهته، أكد هاني الثوابتة القيادي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن يوم القدس العالمي جاء تأكيد من إيران التي تساند شعبنا كرسالة تأكيد أن القدس عربية وإسلامية، وأن القدس عاصمة لقلوب كل أبناء الأمة العربية وهي التي تشكل قاسم مشترك وقبلة كل أحرار العالم.

ودعا ثوابتة، إلى تشكيل الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لتأسيس حوار وطني فلسطيني جدي ومعالجة كل القضايا العالقة، داعياً لتعظيم الاشتباك مع العدو الصهيوني.

وشدد ثوابتة على أن كل المشاريع والاتفاقات التي تنقص من حقوق شعبنا لن تنجح، داعياً لمواجهة كافة المخططات الأمريكية "الإسرائيلية" التي تحاول أن تستنفذ حقوق شعبنا، ومقدرات الأمة العربية والإسلامية.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بدوره، وصف طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صفقة القرن، بالعدوان على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى ما تتعرض له القضية الفلسطينية والمقاومة من مخططات إسرائيلية وأمريكية.

وللوقوف لمواجهة صفقة القرن، أكد أبو ظريفة على أن هناك أشكال عديدة للمقاومة ومواجهة صفقة القرن من بينها العسكرية والسياسية والدبلوماسية، لافتاً إلى أهمية وجود حاضنة شعبية للمقاومة، وأن تعزز قوى المقاومة من قدراتها ليكون لديها جهوزية، ووجود تكامل بين قوى المقاومة نفسها.

ودعا لضرورة التوحد والتمسك بالمقاومة المسلحة كأحد أشكال مقاومة الاحتلال، ونوقف كل ما يمكن أن يتناقض مع هذا المبدأ، والدفاع عن حقوق شعبنا بكامل قوانا.