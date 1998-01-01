اكتشاف "خارق" يحارب كائنات تهدد البشرية!

وكالات / سما /

اكتشف علماء مركبا يمكنه تدمير البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في اختراق علمي اعتُبر "طفرة" رائعة.

ووجد العلماء نوعا من المواد الكيميائية، يُطلق عليه اسم dinuclear Ru II، يمكن أن يكون قادرا على تدمير البكتيريا القوية جدا المقاومة للأدوية العادية.

ومنح النجاح في الاختبارات المعملية أملا كبيرا في التوصل إلى طريقة جديدة لمقاومة الجراثيم الفائقة، التي أصبحت أكثر شيوعا وخطورة ويصعب وقفها بسهولة.

ويختبر علماء جامعة Sheffield ومختبر Rutherford Appleton، المركب الجديد المصنوع من الروثينيوم المعدني. ووصفوا دراستهم بأنها إنجاز كبير، حيث كشفوا أنه لم يجر تطوير علاجات جديدة للعدوى البكتيرية "غرام-سلبي" على مدى 50 عاما، ولم يجر اختبار أي منها منذ عام 2010.

ويصعب تدمير هذه البكتيريا لأنها تحتوي على طبقة واقية إضافية حولها، حيث تكافح العقاقير لاختراقها.

ولكن الدراسة الجديدة وجدت أن مركب Ru II كان قادرا على تدمير بكتيريا "غرام-سلبي" E.coli، المسببة للإسهال والتقيؤ. ودُمرت البكتيريا عن طريق إتلاف الأغشية الواقية، ما أدى إلى انفجارها.

وقال البروفيسور جيم توماس: "هذا الاختراق يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة حيوية للجراثيم المهددة للحياة، والمخاطر المتزايدة الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية".

وسيختبر العلماء المركب الجديد ضد أنواع مختلفة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، قبل البدء في اختبار آثارها على الثدييات.

تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2050 سيموت 10 ملايين فرد سنويا بسبب العدوى، التي تطورت لتصبح غير قابلة للعلاج، وفقا للتقديرات.

ونُشرت النتائج الكاملة في مجلة ACS Nano.