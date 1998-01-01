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خدمات رفح يستقبل منتخب جامعة فلسطين

الخميس 30 مايو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يستقبل منتخب جامعة فلسطين


غزة / سما /

يستقبل خدمات رفح عصر اليوم فريق جامعة فلسطين في إطار المباريات الودية التي يجريها استعدادا لنهائي كأس فلسطين.

ويسعى إسلام أبو عريضة مدرب خدمات رفح لتحقيق الاستفادة المطلوبة من التجارب الودية، خاصة وأن فريق جامعة فلسطين يضم مجموعة بارزة من اللاعبين بقيادة الكابتن محمد النجار.

وفى سياق منفصل نفى خدمات رفح تلقيه أي عرض رسمي حول انتقال لاعبه عماد فحجان لأي نادي غزي.

وتناول العديد من النشطاء الرياضيين خبر تلقي نادي خدمات رفح عرض من غزة الرياضي لضم فحجان لموسم واحد على سبيل الإعارة بقيمة 15 ألف دولار.

#خدمات رفح

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