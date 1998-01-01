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لاعب الهلال ينضم لصفوف الأقصى

الخميس 30 مايو 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الهلال ينضم لصفوف الأقصى


غزة / سما /

واصل نادي الأقصى, مسلسل تعاقداته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الأقصى تعاقده مع اللاعب أحمد عجور مدة موسم واحد قادما من الهلال ليكون سادس صفقات الفريق الصيفية, بعد محمود أبو خصيوان, وحازم الهمص, وتامر مكرم, وأحمد عليان, ومحمد أبو زايد.

ويعدّ عجور إضافة جيدة للأقصى, الذي يسعى للظهور بصورة قوية الموسم المقبل, لضمان عدم الرجوع مجددا للدرجة الثانية.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.

#نادي الأقصى #الهلال

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