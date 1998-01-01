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تحديد موعد مباراة فلسطين والأولمبي المصري

الخميس 30 مايو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد مباراة فلسطين والأولمبي المصري


رام الله / سما /

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم, عن قائمة من 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لخوض 3 مباريات ودية أمام أوزبكستان "لقاءان", وفلسطين تواليا.

وقال شوقي غريب في تصريحات صحافية إنه فضل اختيار 30 لاعبا، تخوفا من وقوع إصابات خاصة أن مباريات الدوري المصري مستمرة حتى موعد انطلاق المعسكر والسفر المقرر في السادس من يونيو المقبل.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام مضيفه أوزبكستان مباراتين وديتين في 9 و11 يونيو المقبل, ويواجه فلسطين في 16 منه.

وضمّت قائمة الأولمبي المصري كلا من عمر رضوان, وعمر صلاح, ومحمد صبحي, ومصطفى شوبير, وأسامة جلال, ومحمود الجزار, وأحمد رمضان, ومحمود مرعي, ومحمد عبد السلام, ومحمد صادق, وعبد الرحمن مجدي, وكريم العراقي, وأكرم توفيق, وناصر ماهر, وإمام عاشور, وأحمد حمدي, وشريف رضا, وعمار حمدي, وصلاح محسن, وناصر منسي, ومصطفى محمد, ورمضان صبحي, وعمر مرموش, وأحمد ياسر ريان, وكريم يحيى, وأحمد أيمن.

#الأولمبي المصري #فلسطين

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