إدارة مانشستر يونايتد تبلغ لوكاكو بقرارها النهائي

وكالات / سما /

ارتبط اسم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرحيل عن فريق الشياطين الحمر، خاصة في ظل اهتمام نادي إنتر ميلان بالحصول على خدماته.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت روميلو لوكاكو بقرارها النهائي، حيث أعربت له عن استعدادها لبيعه بعد عودته من إجازته الصيفية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن النادي الأحمر يستعد للسماح للمهاجم البلجيكي بالانضمام إلى إنتر ميلان إن دفع الفريق الإيطالي مبلغاً يقارب 75 مليون جنيه استرليني (قيمة ضم لوكاكو من إيفرتون).

وأضافت الصحيفة المذكورة: “لن يقبل وودوارد بمبلغ أقل مقابل بيع لوكاكو، ولكن إدراج بعض لاعبي إنتر مثل المدافع سكرينيار أو بيرسيتش والذي كان أحد أهداف يونايتد سابقاً، قد يُقلل من قيمة الصفقة”.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع لوكاكو، حيث أبدى اللاعب البلجيكي استعداده لتخفيض مطالبه المالية من أجل ارتداء قميص الأفاعي.