برشلونة يجمّد صفقة جريزمان

وكالات / سما /

قرر برشلونة تجميد مفاوضات التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس.

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل بضعة أيام بعد أن انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط، لكنه لم يحدد حتى الآن وجهته القادمة.

وكان جريزمان قريباً جداً من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه بالنهاية قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد ووقع على عقد جديد بقرار صدم عشاق البرسا التي كانت تنتظره في ملعب الكامب نو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ان التوقيع مع جريزمان لم يعد أولوية بالنسبة للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك بسبب سعره المرتفع الذي سيحد من إنفاق النادي على صفقات أخرى.

المسألة لا تقتصر أيضاً على قيمة انتقال جريزمان التي ستبلغ 120 مليون يورو، بل على راتبه الكبير أيضاً الذي سيصل إلى 17 مليون يورو صافية من الضرائب، والجميع يعلم أن البرسا يعاني بالأساس من ارتفاع فاتورة أجور اللاعبين.

وأضاف التقرير أن السبب الآخر الذي يجعل برشلونة متردداً بالتوقيع مع المهاجم الفرنسي هو أن الجماهير لم تعد مهووسة بالصفقة كما كانت في الصيف الماضي، بل أن الكثيرين يرفضون التعاقد معه على اعتبار أنه رفض النادي قبل 12 شهر.