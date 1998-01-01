  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يجمّد صفقة جريزمان

الخميس 30 مايو 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يجمّد صفقة جريزمان


وكالات / سما /

قرر برشلونة تجميد مفاوضات التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس.

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل بضعة أيام بعد أن انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط، لكنه لم يحدد حتى الآن وجهته القادمة.

وكان جريزمان قريباً جداً من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه بالنهاية قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد ووقع على عقد جديد بقرار صدم عشاق البرسا التي كانت تنتظره في ملعب الكامب نو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ان التوقيع مع جريزمان لم يعد أولوية بالنسبة للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك بسبب سعره المرتفع الذي سيحد من إنفاق النادي على صفقات أخرى.

المسألة لا تقتصر أيضاً على قيمة انتقال جريزمان التي ستبلغ 120 مليون يورو، بل على راتبه الكبير أيضاً الذي سيصل إلى 17 مليون يورو صافية من الضرائب، والجميع يعلم أن البرسا يعاني بالأساس من ارتفاع فاتورة أجور اللاعبين.

وأضاف التقرير أن السبب الآخر الذي يجعل برشلونة متردداً بالتوقيع مع المهاجم الفرنسي هو أن الجماهير لم تعد مهووسة بالصفقة كما كانت في الصيف الماضي، بل أن الكثيرين يرفضون التعاقد معه على اعتبار أنه رفض النادي قبل 12 شهر.

#جريزمان #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

وفد من مركزية فتح يصل غزة..

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه

الأخبار الرئيسية

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

قيادي في الجهاد: نحترم الرئيس عباس وسيكون عرسا وطنيا عندما يجمع الصف الوطني

نتنياهو

العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو قد بدأ والاخير يتعهد بالانتقام من ليبرمان

الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

كوشنير وغرينبلات يلتيقيان نتنياهو لبحث "صفقة القرن"