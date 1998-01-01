رونالدو : مبابي يُشبهني فهو يمتلك موهبة عظيمة

وكالات / سما /

أشاد الأسطورة البرازيلية رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني الحالي بإمكانيات كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه يشبهه كثيرًا في طريقة لعبه، ويمتلك موهبة عظيمة بالرغم من صغر سنه.

وأصبح كيليان مبابي صاحب 20 عامًا في وقتٍ صغير واحدًا من ضمن أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم، وهدف ريال مدريد الإسباني الأبرز في الميركاتو الصيفي.

وشهد هذا الموسم تألق لافت للأنظار للنجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث شارك في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، وصنع سبعة عشر آخرين.

وتحدث الظاهرة رونالدو في حواره مع صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “هل تتفق مع الأشخاص الذين يقولون بأن مبابي يشبهك كثيرًا؟ نعم، اتفق مع هذا الرأي، فأنا أحب كيليان مبابي كثيرًا، فهو سريع، وحاسم أمام المرمى، ويبلغ 20 عامًا فقط”.

وأضاف “الجميع يعلمه منذ 3 مواسم لأنه يمتلك موهبة عظيمة بالرغم من صغر سنه، وبالنسبة لسعره، في الحقيقة لا أعلم كيف يتم تقييم سعر اللاعبين في الوقت الحالي، ولكن في السابق، دفع الناس الكثير من الأموال لأجلي، ولأجل زيدان، إنه التطور الطبيعي لكرة القدم”.