  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو : مبابي يُشبهني فهو يمتلك موهبة عظيمة

الخميس 30 مايو 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو : مبابي يُشبهني فهو يمتلك موهبة عظيمة


وكالات / سما /

أشاد الأسطورة البرازيلية رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني الحالي بإمكانيات كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه يشبهه كثيرًا في طريقة لعبه، ويمتلك موهبة عظيمة بالرغم من صغر سنه.

وأصبح كيليان مبابي صاحب 20 عامًا في وقتٍ صغير واحدًا من ضمن أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم، وهدف ريال مدريد الإسباني الأبرز في الميركاتو الصيفي.

وشهد هذا الموسم تألق لافت للأنظار للنجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث شارك في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، وصنع سبعة عشر آخرين.

وتحدث الظاهرة رونالدو في حواره مع صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “هل تتفق مع الأشخاص الذين يقولون بأن مبابي يشبهك كثيرًا؟ نعم، اتفق مع هذا الرأي، فأنا أحب كيليان مبابي كثيرًا، فهو سريع، وحاسم أمام المرمى، ويبلغ 20 عامًا فقط”.

وأضاف “الجميع يعلمه منذ 3 مواسم لأنه يمتلك موهبة عظيمة بالرغم من صغر سنه، وبالنسبة لسعره، في الحقيقة لا أعلم كيف يتم تقييم سعر اللاعبين في الوقت الحالي، ولكن في السابق، دفع الناس الكثير من الأموال لأجلي، ولأجل زيدان، إنه التطور الطبيعي لكرة القدم”.

#كيليان مبابي

الأكثر قراءة اليوم

وفد من مركزية فتح يصل غزة..

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه

الأخبار الرئيسية

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

قيادي في الجهاد: نحترم الرئيس عباس وسيكون عرسا وطنيا عندما يجمع الصف الوطني

نتنياهو

العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو قد بدأ والاخير يتعهد بالانتقام من ليبرمان

الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

كوشنير وغرينبلات يلتيقيان نتنياهو لبحث "صفقة القرن"