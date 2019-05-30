المالية بغزة تصرف 200 شيكل لأكثر من أربعة آلاف موظف

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية بغزة، عن صرف مبلغ (200) شيكل لـ4200 موظف, من أموال زكاة الفطر التي تم تسديدها من مستحقات الموظفين الذين سجلوا لهذه الخدمة عبر صفحة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وذلك اليوم الخميس 30/5/2019 عبر كافة فروع بنك البريد.

وأوضحت المالية في بيانها اليوم المعايير التي تم اختيار الموظفين المستفدين من هذه المبالغ وفقا للمعايير التالية:

*الموظفة (فئة ثانية فما دون) إن كانت أرملة أو مطلقة ولديها أبناء.

• موظفو البطالة الدائمة المتزوجين.

• الموظفون المتزوجون الذين تقاضوا أقل من 1500 شيكل.

• الموظفون (المدنيين الدائمين، قوى الأمن الفلسطينية، موظفي العقود) الذين تقاضوا 1500 شيكل كحد أدنى من الراتب الأخير ولديهم 6 أبناء فما فوق.

• الموظفون (المدنيين الدائمين، قوى الأمن الفلسطينية، موظفي العقود) الذين تقاضوا 1500 شيكل كحد أدنى من الراتب الأخير ولديه 5 أبناء وراتبه كاملا 1900 شيكل فأقل.