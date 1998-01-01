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الخارجية : اعتداء المستوطنين الاستفزازي غرب رام الله تصعيد استعماري خطير

الخميس 30 مايو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اقتحام عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أرضا فلسطينية تقع بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا غرب رام الله لتأدية طقوس تلمودية "اعتداء استفزازي يشكل تصعيدا خطيرا في عمليات المستوطنين الارهابية المتواصلة ضد البلدات، والمدن، والقرى والمخيمات الفلسطينية، بهدف السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان".

وحملت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واذرعها المختلفة نتائج وتداعيات حرب المستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وبشكل خاص في المناطق المصنفة (ج).

وجددت التأكيد على "ان الدعم الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان، وتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا وتخاذله في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار"2334"، يدفع ميليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال للتمادي في اعتداءاتها على شعبنا، وتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية".

#وزارة الخارجية

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