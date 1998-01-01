وزير الثقافة يبحث مع السفير الصيني سبل التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين "قواه وي"، أوجه التعاون الثقافي المشترك.

وتحدث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الوزارة، في مدينة البيرة، عن أهمية تعزيز التبادل الثقافي، وبناء جسور وعلاقات ثقافية مشتركة من شأنها أن تعزز الفعل والعمل الثقافي بين الدولتين، وتطرقا لأهمية اعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة الفلسطينية والصينية، التي تعد حجر الأساس لتكثيف التعاون في المجال الثقافي، بالإضافة للتأكيد على ضرورة إنشاء وتأسيس مركز فني صيني في فلسطين يدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتحدث أبو سيف عن أهمية وعمق العلاقات الفلسطينية الصينية، وموقف جمهورية الصين الشعبية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لها في كافة المحافل والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أهمية ترجمة النصوص والكتب من وإلى الصينية، ونقل التجارب، لتمكين القراء الصينيين للاطلاع والتعرف على الأدب والثقافة الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني من جهة، وإفساح المجال للفلسطينيين للتعرف على الأدب الصيني من جهة أخرى.

بدوره، أثنى السفير الصيني على أهمية وزارة الثقافة، ودورها في إبراز وإظهار صورة الفن والثقافة، مؤكدا استعداده للتعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة في العديد من المجالات الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما تطرّق إلى مشروع المكتبة الوطنية وإمكانية الاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال، واستقدام فريق خبراء صيني للمكتبة، للاطلاع على كيفية حماية الملفات وأرشفتها وتوثيقها.