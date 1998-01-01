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وزارة الصحة: 7 وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

الخميس 30 مايو 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 وفود طبية متخصصة في مجالات مختلفة تضم 16 طبيباً وأخصائياً وممرضا سيعملون خلال شهر حزيران في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أنها تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات ومن مختلف دول العالم، مضيفة أن وحدة التعاون الدولي في الوزارة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال هذه الفرق، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأضافت الوزارة أن مجمع فلسطين الطبي سيستقبل وفداً طبياً ألمانياً متخصصا في العمود الفقري، خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 حزيران، ووفدا طبيا أمريكيا متخصصا في الحالات الحرجة يومي  16 و17 حزيران.

وسيستقبل مستشفى بيت جالا الحكومي وفداً طبياً ألمانياً متخصصا في تقييم وضع القلب لتخفيف نسبة المخاطرة عند الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك خلال الفترة ما بين 15 إلى 16 حزيران، فيما سيستقبل مستشفى جنين الحكومي خلال افترة ما بين 12 إلى 20 حزيران وفداً طبيا إيطاليا متخصصا في النسائية والتوليد، ووفدا بريطانيا متخصصا في جراحة الكف في الفترة ما بين 7 إلى 17 حزيران.

وتابعت الوزارة أن وفداً أمريكيا متخصصا في جراحة العمود الفقري والأعصاب سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي خلال الفترة ما بين 8 إلى 14 حزيران، إضافة إلى وفد برازيلي متخصص في جراحة الكف سيعمل في مستشفى الخليل الحكومي خلال لافترة ما بين 15 إلى 20 حزيران.

وأهابت الوزارة بالمهتمين بالاستفادة من خدمات هذه الوفود مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.

#وزارة الصحة

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