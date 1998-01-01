نحو 1000 حريق خلال أسبوع في محافظات الضفة

الضفة المحتلة / سما /

سجل نحو 1000 حريق في الأعشاب والأشجار خلال أسبوع في مختلف محافظات الضفة الغربية، بسبب الأجواء الشديدة الحرارة التي تسود البلاد هذه الأيام.

وحسب التقرير الأسبوعي لإدارة العمليات المركزية للدفاع المدني، فقد سجل 1240 نداء استغاثة، منها 1130 تدخل اطفاء، و110 تدخل انقاذ.

وذكر التقرير، انه تم تسجيل التدخل في أكثر من 976 حريق أعشاب، امتدت ووصلت إلى الأشجار والممتلكات الأخرى، وتسببت بخسائر مادية مختلفة، وتراوحت السيطرة عليها ما بين الساعتين والثماني ساعات.

وأضاف، ان طواقم الدفاع المدني تعاملت مع 59 حادث سير، نتج عنها حالة وفاة، و67 إصابة مختلفة.

من جانب آخر، نفذت ادارة الوقاية والسلامة العامة 897 جولة ميدانية، منحت خلالها 188 تصريحا للمنشآت المستوفية لشروط السلامة، وأصدرت تصاريح 141 مصعدا مستوفية للاشتراطات، كما نفذت ادارة التدريب دورة في علوم الدفاع المدني استفاد منها 27 متدربا .