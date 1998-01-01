الاتحاد الأوروبي يساهم بـ15 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين

رام الله /سما/

ساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 15 مليون يورو، لدفع رواتب شهر أيار ومخصصات التقاعد لحوالي 56 ألف موظف قطاع عام ومتقاعد في الضفة الغربية، كجزء من الدعم المالي المباشر للموازنة الفلسطينية.



وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن: "ندرك الأزمة المالية التي يَمُرُ بها الفلسطينيون والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك".وأضاف "كان الاتحاد الأوروبي على تواصل مع الطرفين، وعَبَّرنا عن توقعاتنا الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما فيها الالتزامات الإسرائيلية وفقا لبروتوكول باريس".



واكد ان هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.

