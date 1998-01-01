  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يساهم بـ15 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين

الخميس 30 مايو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يساهم بـ15 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين


رام الله /سما/

 ساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 15 مليون يورو، لدفع رواتب شهر أيار ومخصصات التقاعد لحوالي 56 ألف موظف قطاع عام ومتقاعد في الضفة الغربية، كجزء من الدعم المالي المباشر للموازنة الفلسطينية.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن: "ندرك الأزمة المالية التي يَمُرُ بها الفلسطينيون والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك".وأضاف "كان الاتحاد الأوروبي على تواصل مع الطرفين، وعَبَّرنا عن توقعاتنا الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما فيها الالتزامات الإسرائيلية وفقا لبروتوكول باريس".

واكد ان هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.
 

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

وفد من مركزية فتح يصل غزة..

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

الأخبار الرئيسية

قيادي في الجهاد: نحترم الرئيس عباس وسيكون عرسا وطنيا عندما يجمع الصف الوطني

نتنياهو

العد التنازلي لنهاية عصر نتنياهو قد بدأ والاخير يتعهد بالانتقام من ليبرمان

الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل للقاء نتنياهو لبحث "صفقة القرن"

حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم