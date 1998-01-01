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عريقات ساخرا: بعد حل الكنيست ..الصفقة "أصبح اسمها صفقة القرن القادم"

الخميس 30 مايو 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات ساخرا: بعد حل الكنيست ..الصفقة "أصبح اسمها صفقة القرن القادم"


رام الله / سما /

تعليقا على قرار الكنيست الإسرائيلي حل نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن صفقة القرن التي يعتزمون الإعلان عنها قريبا "أصبحت الآن صفقة القرن القادم".

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إلى أن الإعلان عن الصفقة كان يجب أن يتم بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تشكل.

ووافق الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على حل نفسه، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 سبتمبر القادم، ولم يسبق أن حل أي برلمان نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبية 74 صوتا مقابل 45، أقر النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حل الكنيست الذي قدمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو، لتشكيل ائتلاف حكومي.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، قد ذكر في وقت سابق أن الكشف عن "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط سيتم بعد انتهاء شهر رمضان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، الشهر الماضي، أن الإعلان عن "الصفقة" سيحدث بعد تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة جديدة في إسرائيل وانتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

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