تدريبات جديدة للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الخميس، النقاب عن تلقي جنود الجيش الإسرائيلي تدريبات من نوع جديد وذلك على خلفية التوتر الدائم مع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية إن تقرير النائب العسكري حول نشاطه في عام 2018، يبين أنه اختار زيادة الانشغال بالقانون الدولي وجعله متاحًا للقادة والجنود.

ووفقًا للتقرير، أطلق مكتب المدعي العسكري العام، في العام الماضي، برنامجًا يساعد الجنود على تعلم قوانين الحرب من خلال سيناريوهات تتناول قضايا قانونية أثناء العمليات، وقدم حوالي 180 محاضرة وتدريب حول القانون الدولي.

وبالإضافة إلى الجنود، شارك في هذه الدورات رجال المخابرات والسيبر، من أجل التعامل مع الدعاوى المتوقعة ضد كبار المسئولين في الجهاز الأمني وحتى ضد الجنود المشاركين في الأحداث على طول السياج في غزة.