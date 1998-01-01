بطولة في "ووشو" الصينية تُقام بإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أقيمت بطولة "كأس السفير" الثانية في فنون "ووشو" القتالية الصينية، في إسرائيل.

وشارك في المسابقة 14 إسرائيليًا من ممارسي رياضة "ساندا"، وقدّم 15 شخصًا عرضًا رائعًا في فنون "ووشو" القتالية.

وفي هذا الصدد، قال سفير الصين لدى إسرائيل، تشان يونغ شين، إن تاريخ "ووشو" يعود إلى أسرة شيا قبل أكثر من 4000 عام، مضيفًا أن الفنون القتالية تشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة، بما في ذلك فنيات قتالية وتدريبات بدنية وأساليب للانضباط العقلي.

وأضاف تشان أن "ووشو" تأثرت بالكثير من الأفكار الدينية والفلسفية عبر آلاف السنين.

وأقيمت البطولة برعاية السفارة الصينية في إسرائيل واتحاد "ووشو" الإسرائيلي. وكانت الدورة الأولى من البطولة أقيمت في يوليو 2018.