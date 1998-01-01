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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية غرب رام الله

الخميس 30 مايو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ادى مستوطنون متطرفون صبح اليوم الخميس، طقوسا تلمودية فوق أراض زراعية في حي الطيرة غرب رام الله.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن مستوطنين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت في المكان اطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت اتجاه الشبان.

بدورها أشارت مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله مرام طوطح، إن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة الاسرائيلية ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية.

#مستوطنون

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