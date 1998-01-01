ضبط 13 كغم مخدرات في يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، والامن الوطني، اليوم الخميس، ما يقرب 13 كغم من مادة القنب الهندي المهجن "الهايدرو"، بأحد المنازل في مدينة يطا جنوب الخليل .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه جرى ضبط الكمية أثناء تفتيش منزل احد تجار المخدرات، إضافة إلى بذور اشتال مادة القنب الهندي المهجن، و50 شتلة تتراوح اطولها ما بين 10سم الى 100 سم مزروعة في قوارير بجوار المنزل في المنطقة .

وأضاف أن العمل ما زال جار لإحضار التاجر، الذي فر قبل وصول القوة للمكان، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على المواد لحين استكمال الاجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة .