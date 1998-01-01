  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات طالت 11 مواطناً بالضفة الغربية

الخميس 30 مايو 2019 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات طالت 11 مواطناً بالضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة، حيث اعلنت اعتقال 11 مواطنا، وعرف منهم:

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل القيادي في حركة حماس نادر مصطفى صوافطة (44 عامًا) من منزله بمدينة طوباس، إضافة للشاب عبيدة هيثم العنبوسي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن سليمان ضراغمة من منزله في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، والشاب محمد محمود لبادة أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب موسى أبو قويدر من منزله في منطقة قرن الثور بمدينة الخليل، والفتى حسين عايد أبو سنينة من منزله في البلدة القديمة بمدينة الخليل. والفتى أدهم أبو زلطة من منزله في بلدة إذنا غرب الخليل وتم دهم منزل الحاج زكريا دوفش ومنزلاً آخر يعود لعائلة فنون وشرعت بتفتيشهما في مدينة الخليل، ومنزل الأسير المُحرَر محمد صالح النطاح في بلدة إذنا غرب الخليل.

كما جرى اعتقال الشاب سيف عبد القادر سليم خلال اقتحامها بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية.

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

وفد من مركزية فتح يصل غزة..

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأميركية في المنامة

حل الكنيست والانتخابات في سبتمبر القادم

النخالة

النخالة: نحن أمام استحقاق تاريخي وخطاب أبو مازن الاخير يدل على أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود!

ماء

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

الضفة

معاريف: ضم الضفة خطة شيطانية ولحظنا انها لم تولد بعد وهذا مصير "إسرائيل" في حال ضمت الاراضي!