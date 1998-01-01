الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات طالت 11 مواطناً بالضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة، حيث اعلنت اعتقال 11 مواطنا، وعرف منهم:

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل القيادي في حركة حماس نادر مصطفى صوافطة (44 عامًا) من منزله بمدينة طوباس، إضافة للشاب عبيدة هيثم العنبوسي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن سليمان ضراغمة من منزله في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، والشاب محمد محمود لبادة أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب موسى أبو قويدر من منزله في منطقة قرن الثور بمدينة الخليل، والفتى حسين عايد أبو سنينة من منزله في البلدة القديمة بمدينة الخليل. والفتى أدهم أبو زلطة من منزله في بلدة إذنا غرب الخليل وتم دهم منزل الحاج زكريا دوفش ومنزلاً آخر يعود لعائلة فنون وشرعت بتفتيشهما في مدينة الخليل، ومنزل الأسير المُحرَر محمد صالح النطاح في بلدة إذنا غرب الخليل.

كما جرى اعتقال الشاب سيف عبد القادر سليم خلال اقتحامها بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية.