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درجة الحرارة 45 و تحذيرات من التعرض لاشعة الشمس

الخميس 30 مايو 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
درجة الحرارة 45 و تحذيرات من التعرض لاشعة الشمس


رام الله / سما /
تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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