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بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الأربعاء 29 مايو 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. تل ابيب تعلن كشف أكبر نفق لحزب الله


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، انه اكتشف خلال العملية العسكرية التي نفذها نهاية العام الماضي على الحدود الشمالية ما وصفه اكبر نفق لحزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن النفق المكتشف يمتد لمسافة 70 مترا داخل المناطق الإسرائيليلة وانه حفر على عمق يصل 80 مترا، ويبلغ طوله مسافة كيلو متر واحد، وأنه حفر من قرية رامية اللبنانية.

وقال بأنه تم اكتشاف النفق في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وانه مزود بأدوات وإمكانية ضخمة من أجهزة كهرباء واتصالات.

ولفت إلى أنه تم تدمير هذا النفق في عملية نوعية من داخل الأراضي اللبنانية، كما سيدمر في وقت لاحق بشكل كامل.

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