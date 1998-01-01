في محاولة لاغوائه.. نتنياهو يعرض على حزب العمل وزارة المالية و3 حقائب وزارية!

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الاربعاء، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على حزب العمل وزارة المالية و3 حقائب وزارية من اجل الدخول في الائتلاف الحكومي القادم.

وأضافت المصادر ان نتنياهو اقترح على زعيم حزب العمل افي جباي وزارة المالية و3 حقائب ودفن قانون الحصانة والمحكمة العليا للدخول في الحكومة.

وذكرت ان حزب العمل له 6 اعضاء كنيست 4 منهم يرفضون ولكن جباي وتال روسو قد يوافقان/ حينها سيضطران للانشقاق عن حزب العمل ويتحطم حزبهم ليصبحوا وزراء.

وأكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان مسؤولين كبار في حزب العمل قالوا إنهم تلقوا عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانضمام إلى الحكومة وان الحزب يناقش الاقتراح.

وفي السياق، قال مصدر سياسي كبير لموقع "والا" العبري، إن نتنياهو عرض على زعيم حزب العمل "آفي غباي" حقيبة الدفاع حال وافق على الانضمام في الحكومة

ووفقا لـ"والا" العبري، قال عضو الكنيست عمير بيرتس "حزب العمل": لن نكون شركاء في حكومة يرأسها نتنياهو، لن نخذل الجمهور الذي انتخبنا.