إنقاذ 124 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

طرابلس /سما/

أعلنت البحرية الليبية، اليوم (الأربعاء)، أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 124 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية بعد تعطل قاربين يقلونهم قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم، إن دورية من حرس السواحل تمكنت الثلاثاء "من العثور على قاربين خشبيين تعطل محرك أحدهما بالكامل، والاخر شبه عاطل" وذلك على بعد (55 ميلاً) شمال زوارة.

وتقع مدينة زوارة على بعد 120 كيلومترا غرب طرابلس.

وأشار قاسم إلى أن القاربين كانا يقلان 124 مهاجراً، هم 103 رجال وامرأة و20 طفلاً.

وتابع أن المهاجرين يحملون جنسيات السودان ومصر والمغرب وكوت ديفوار وغانا ومالي وبنغلاديش وباكستان.

وأوضح قاسم أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تسليمهم إلى مركزي إيواء تابعين لجهاز مكافحة الهجرة بعد تقديم مساعدات إنسانية لهم.

وتعد ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم للمهاجرين غير الشرعيين القاصدين أوروبا.

وتتزايد وتيرة رحلات الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، انطلاقاً من ليبيا إلى أوروبا مع دخول فصل الصيف.