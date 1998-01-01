"سير نابلس" تناقش خطة مرورية للايام الاخيرة من رمضان

نابلس / سما /

عقدت لجنة سير نابلس اجتماعاً استثنائيا ناقشت خلال الخطة المرورية المتعلقة بتنظيم سير المركبات في مركز مدينة نابلس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وشارك في الاجتماع مدير عام التنمية والتخطيط في المحافظة مازن المحروم ممثلا عن محافظ نابلس، ومدير شرطة مرور نابلس المقدم أيمن عبد القادر، والرائد أيمن راشد، ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات في المحافظة روز نصار، ورئيس نقابة النقل على الطرق أمجد الباقة، ونقيب أصحاب مكاتب التكاسي نضال دويكات، وعضو غرفة وتجارة وصناعة نابلس إياد الكردي، ومدير دائرة العلاقات العامة في المحافظة حكيم أبو عيشة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة المرورية للأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لحل الأزمات المرورية وتنظيم حركة المركبات وسط المدينة، للتسهيل والتخفيف على المواطنين في التحرك والدخول والخروج من وإلى مركز المدينة. كما تم تحديد نقاط العبور لعدد من الشوارع الرئيسية الواصلة لمركز المدينة وإغلاق بعض المقاطع المرورية.

هذا وستقوم اللجنة خلال الفترة القادمة بالإعلان بشكل مفصل عن الخطة المرورية بشكل كامل.