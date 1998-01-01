  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"سير نابلس" تناقش خطة مرورية للايام الاخيرة من رمضان

الأربعاء 29 مايو 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سير نابلس" تناقش خطة مرورية للايام الاخيرة من رمضان


نابلس / سما /

 عقدت لجنة سير نابلس اجتماعاً استثنائيا ناقشت خلال الخطة المرورية المتعلقة بتنظيم سير المركبات في مركز مدينة نابلس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وشارك في الاجتماع مدير عام التنمية والتخطيط في المحافظة مازن المحروم ممثلا عن محافظ نابلس، ومدير شرطة مرور نابلس المقدم أيمن عبد القادر، والرائد أيمن راشد، ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات في المحافظة روز نصار، ورئيس نقابة النقل على الطرق أمجد الباقة، ونقيب أصحاب مكاتب التكاسي نضال دويكات، وعضو غرفة وتجارة وصناعة نابلس إياد الكردي، ومدير دائرة العلاقات العامة في المحافظة حكيم أبو عيشة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة المرورية للأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لحل الأزمات المرورية وتنظيم حركة المركبات وسط المدينة، للتسهيل والتخفيف على المواطنين في التحرك والدخول والخروج من وإلى مركز المدينة. كما تم تحديد نقاط العبور لعدد من الشوارع الرئيسية الواصلة لمركز المدينة وإغلاق بعض المقاطع المرورية.

هذا وستقوم اللجنة خلال الفترة القادمة بالإعلان بشكل مفصل عن الخطة المرورية بشكل كامل.

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الرياض توضج حقيقة التفاهمات مع "اسرائيل" وتؤكد يدنا ممدودة لها في هذه الحالة!

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

الأخبار الرئيسية

ماء

ليفي : حل الدولتين قد مات وغزة سجن فظيع ولا توجد خطة لأجلها والجميع هادئ حتى تأتي الكارثة!

الضفة

معاريف: ضم الضفة خطة شيطانية ولحظنا انها لم تولد بعد وهذا مصير "إسرائيل" في حال ضمت الاراضي!

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

قيادي في سرايا القدس: لدينا المزيد من المفاجآت التي ستُربك حسابات العدو وإن غداً لناظره قريب

كوخافي

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..