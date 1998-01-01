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اشتية يبحث مع فعاليات طولكرم عددا من القضايا الهامة

الأربعاء 29 مايو 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع فعاليات طولكرم عددا من القضايا الهامة


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع فعاليات محافظة طولكرم بحضور محافظها عصام أبو بكر، عددا من القضايا الهامة التي تخص المحافظة.

وهنأ الوفد اشتية في مستهل اللقاء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق في مهامه، مؤكدين في الوقت ذاته، التفاف كافة مكونات محافظة طولكرم حول القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على العديد من القضايا والوضع العام في محافظة طولكرم، واهم احتياجاتها، لا سيما على صعيد استكمال مشاريع البنية التحتية والكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأشاد اشتية باللحمة المجتمعية والسلم الأهلي الذي تعيشه محافظة طولكرم، واعدا بالعمل على تنفيذ كافة الاحتياجات وعلى رأسها الايعاز لاستكمال المشاريع المتوقف العمل بها، إضافة الى تصويب أوضاع العديد من مؤسسات المحافظة الحيوية.

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