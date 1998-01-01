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مكرمة رئاسية للحالات الإنسانية في محافظة جنين

الأربعاء 29 مايو 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكرمة رئاسية للحالات الإنسانية في محافظة جنين


جنين / سما /

تسلم نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأربعاء، مكرمة رئاسية، من مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في الرئاسة رائدة الفارس، والتي سيتم تسليمها لعدد من الحالات الإنسانية في المحافظة.

وأكد أبو الرب أن الرئيس محمود عباس يولي الفئات المهمشة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى مساعي سيادته للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا بكافة شرائحه والاهتمام بأدق تفاصيل حياته.

من جهتها، قالت الفارس إن الرئيس عباس يتابع كافة متطلبات أبناء شعبه، ويعطي توجيهاته بتقديم العون لجميع من يطلب المساعدة والمساندة من الحالات الإنسانية والأسر الفقيرة والمعوزة.

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