"التنمية" وقطر الخيرية تبدأان بتوفير سلال غذائية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

غزة / سما/

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية قطر الخيرية، اليوم الاربعاء، بتنفيذ مشروع السلال الغذائية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، انه سيتم توفير السلال من خلال التسوق المباشر بقسائم شرائية سيتم توزيعها على 5790 أسرة فقيرة من قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وتبلغ قيمة القسيمة الشرائية 155 شيقلا لكل أسرة.

واشاد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بهذا التعاون مع قطر الخيرية، الذي تبلغ قيمته 250 ألف دولار، ويشمل جميع محافظات قطاع غزة.

وشدد مجدلاني على حرص الوزارة، توفير كل سبل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة خصوصا في شهر رمضان المبارك.