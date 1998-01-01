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مجلس الوزراء يوضح حقيقة الوثائق المسربة المنشورة بشأن رفع رواتب الوزراء!

الأربعاء 29 مايو 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء يوضح حقيقة الوثائق المسربة المنشورة بشأن رفع رواتب الوزراء!


رام الله / سما /

قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح غانم في بيان صحفي، أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الاخبار غير الدقيقة.

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