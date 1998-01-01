اتهامات لأحمد السقا باقتباس مسلسله من مسلسل أمريكي- (صور)

وكالات / سما /

نالت الاتهامات مؤخرا مؤلف مسلسل “ولد الغلابة” والفنان أحمد السقا بطل العمل باقتباس المسلسل من مسلسل أمريكي، حيث كشفت الحلقات الأخيرة من المسلسل التشابه الكبير والاقتباس من المسلسل الأمريكي “بريكنغ باد”، والذي انتهى عرضه منذ أربع سنوات بعد أن كان واحداً من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما الأمريكية.

حيث تتشابه الظروف والقصة بين العملين بشكل كبير، فبطل العمل الأمريكي “مستر وايت” وبطل العمل المصري “عيسى” يعملان مدرسين، وبسبب ظروف الحياة يتجهان لصناعة نوع من المخدرات ثم يصبحان أهم مصنعين لذلك المخدر في المنطقة.

في النسخة الأمريكية كان يساعد “مستر وايت” في عمله “جيسي”، في حين تم استبدالها فى النسخة المصرية لكي تقوم بمساعدة البطل فى عمله “فرح” التي تقدمها الفنانة مي عمر، في حين أن شخصية المحامي “سول” في النسخة الأمريكية يجسدها الفنان “أحمد زاهر”.

وكان من ضمن الاقتباس في المسلسل التطابق في مشهد وقوف بطل العمل أمام الأموال التي جمعها من تجارة المخدرات.