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هندية تلقي ابنتيها في بئر "خوفا من زوجها"!

الأربعاء 29 مايو 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندية تلقي ابنتيها في بئر "خوفا من زوجها"!


وكالات / سما /

أقدمت امرأة هندية، على إلقاء ابنتيها في بئر عميق في الفناء الخلفي للبيت، بسبب لوم وسخط زوجها عليها، لعدم إنجابها ذكرا.

واعتقلت السلطات الهندية الزوجين بتهمة قتل طفلتيهما، اللتين قدمتا إلى الحياة بعكس ما كان يرغب الأب، الذي كان ينتظر ولادة طفل ذكر، بعد ان دفع زوجته للحمل والإنجاب في سنتين متتاليتين، أملا في إنجاب ذكر في المرة الثانية، بعد أن رزق بطفلة في المرة الأولى، إلا أنه قد رزق بمولودة أنثى في المرة الثانية كذلك.

وكانت الزوجة قد أنجبت طفلتها الثانية، في 9 مايو الجاري، بعد أن أعطاها الرجل “أعشابا طبيعية” قبيل وخلال فترة الحمل، ظانا أنها ستساعد في أن يكون المولود ذكرا.

ومع ازدياد قيام الرجل بالضغط على الزوجة ولومها على ما حصل، دخلت في حالة من “الاضطراب النفسي” وقامت بإلقاء الطفلتين في البئر، في 12 مايو الجاري.

#هندية #بئر

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