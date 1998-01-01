  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

كشف مصير معلمة يوغا "ضاعت" 17 يوما في غابة

الأربعاء 29 مايو 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف مصير معلمة يوغا "ضاعت" 17 يوما في غابة


وكالات / سما /

عثر فريق إنقاذ في ولاية هاواي الأميركية على معلمة يوغا، ضلت طريقها منذ 17 يوما خلال نزهة سير في محمية طبيعية، وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل العشب.

وذهبت أماندا إيلر (35 عاما) في نزهة بمحمية غابة ماكاواو في جزيرة ماوي يوم الثامن من مايو، لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في المحمية التي تغطي نحو ألفي فدان، وهي تعتقد أنها في الطريق لسيارتها.

وأطلق أصدقاؤها حملة على "فيسبوك" بعنوان "اعثروا على إيلر"، وقبل ساعة فقط من إعلان العثور عليها عرضوا مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكانها.

وعثر فريق إنقاذ استأجرته الأسرة على إيلر ظهر الجمعة، في واد بجوار مسقط مياه، على بعد كيلومترات من سيارتها، حسب "رويترز".

وقال منسق البحث خافيير كانتيلوبس، من داخل طائرة هليكوبتر في تصريح للصحفيين: "بالتأكيد هي هناك. إنه أمر لا يصدق".

وبدت إيلر، التي تعمل أيضا أخصائية للعلاج الطبيعي، حافية القدمين وتعاني من سوء تغذية، كما عانت من كسر في الساق وتمزق في غضروف مفصل الركبة وحروق نتيجة الشمس.

#معلمة

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الرياض توضج حقيقة التفاهمات مع "اسرائيل" وتؤكد يدنا ممدودة لها في هذه الحالة!

كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

ليبرمان والأحزاب الحريدية : تعنت الساعات الأخيرة

الأخبار الرئيسية

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

قيادي في سرايا القدس: لدينا المزيد من المفاجآت التي ستُربك حسابات العدو وإن غداً لناظره قريب

كوخافي

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة