روسيا تقدم مشروع اتفاقية لإعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول

رام الله / سما /

قال السفير الروسي لدى فلسطين حيدر اغانين، إن آخر مهامه في فلسطين هو تسليم مشروع اتفاقية، لإعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول الى روسيا الاتحادية، وذلك لتسهيل التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين وتعزيز العلاقات مع نظرائهم الروس.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، حيث كان باستقباله مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاوروبية السفيرة أمل جادو، وذلك لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى دولة فلسطين.

وأكد السفير اغانين، حسب بيان للخارجية، أن فلسطين كانت وستبقى القضية ذات الاولوية بالنسبة له اينما تواجد، معبراً عن سعادته بالعمل في فلسطين.

بدورها أعربيت السفير جادو عن تقديرها العميق للجهود التي قام بها السفير اغانين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة ترؤسه لمكتب تمثيل روسيا الاتحادية.

وقدمت الشكر له على الانجازات الهامة التي تحققت على المستويين السياسي والثنائي وعلى الدعم المستمر الذي تقدمة روسيا للشعب الفلسطيني.