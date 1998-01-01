اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي يرفض "مؤتمر المنامة" ويدعو لمقاطعته

اسطنبول /سما/

أكد اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي، رفضه لمؤتمر المنامة المشبوه، الذي دعت لعقده الولايات المتحدة الأميركية في حزيران المقبل.

ودعا الاتحاد في بيان صحفي، كافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية والعربية والصديقة ورجال الاعمال إلى مقاطعة هذا المؤتمر بشتى الوسائل والطرق المشروعة.

وقال: إن هذه التجمعات، التي تعتبر جزءا من مرحلة بدء تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" المشؤومة بشقها الاقتصادي، تعد التفافا على موقف القيادة الفلسطينية الساعي لكسر كل محاولات تمرير المشروع الاميركي الإسرائيلي.

وشدد الاتحاد على ان كافة محاولات النيل من قضيتنا الفلسطينية ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة الإرادة الفلسطينية، وكل ما يجري لن يزيدنا الا تمسكا بثوابتنا الوطنية.